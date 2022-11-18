الرياضة
مهاجمة قطر… حقائق صادمة
صحف بريطانية تعترف بتضخيم المعطيات وتتهم خمسة بلدان في جنوب شرق آسيا تورطت دول من جنوب شرق آسيا، في عملية تدليس وكذب بخصوص عدد الوفيات التي ضربت العمال الذين شيدوا ملاعب ومرافق قطر المونديالية، إذ كشفت صحف بريطانية أن الأعداد التي قدمت في البداية لم تكن صحيحة،أكمل القراءة »
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