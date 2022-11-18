خاص
جبهة تقوية السيادة الوطنية
إستراتيجية متكاملة في مواجهة الأخطار الخارجية وتأرجح لعبة المصالح في العلاقات الدولية استعجلت المستجدات العالمية الراهنة وضع إستراتيجية مغربية قوامها السيادة، تمتد من تقوية الاقتصاد وضمان مناعته و فرض منطق الند للند في العلاقات الدولية، لتشمل كذلك أبعاد الطاقة والغذاء والصناعة، في أفق أن المغرب سيصبح منأكمل القراءة »
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