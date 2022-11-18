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الصباح الفني

الشميطي‭ ‬تعود‭ ‬بـ‭”‬عفاك‭”‬

منذ 4 دقائق
إيمان‭ ‬الشميطي‭ (‬خاص‭)‬
اختارت‮  ‬المغنية‭ ‬إيمان‭ ‬الشميطي،‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بالدارجة‭ ‬المغربية،‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬ستحمل‭ ‬عنوان‭ “‬عفاك‭”.‬ وكشفت‭ ‬الشميطي‭ ‬لمتابعيها‭ ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الأغنية‭ ‬صورتها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬وينتظر‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬ ونشرت‭ ‬الشميطي‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭أكمل القراءة »

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