الصباح الفني
الشميطي تعود بـ”عفاك”
اختارت المغنية إيمان الشميطي، العودة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة بالدارجة المغربية، قالت إنها ستحمل عنوان “عفاك”. وكشفت الشميطي لمتابعيها بعض تفاصيل أحدث أعمالها الفنية، مؤكدة أن الأغنية صورتها على طريقة فيديو كليب، وينتظر طرحها على قناتها الخاصة على “يوتوب” خلال الأيام المقبلة. ونشرت الشميطي على صفحتها الرسميةأكمل القراءة »
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