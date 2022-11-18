الصباح الفني
قالوا
الآغا كتب الإعلامي مصطفى الآغا على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “نقطة آخر السطر هي كل ما تحتاجه لبداية جديدة”. زهدي كتبت الممثلة حنان زهدي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “إذا رأيت في غيرك جمالا… فاعلم أن داخلك جميل”. مرحاتي كتبت الفنانة سناء مرحاتي على حسابها الرسمي علىأكمل القراءة »
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