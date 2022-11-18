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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
الآغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬نقطة‭ ‬آخر‭ ‬السطر‭ ‬هي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬لبداية‭ ‬جديدة‭”.‬ زهدي ‮ ‬كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬حنان‭ ‬زهدي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬رأيت‭ ‬في‭ ‬غيرك‭ ‬جمالا‭…‬‮ ‬فاعلم‭ ‬أن‭ ‬داخلك‭ ‬جميل‭”.‬ مرحاتي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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