الصباح الفني
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قرد مدمن على الكحول في واقعة غريبة أصبح قرد في مدينة راي باريلي الهندية مدمنا على المشروبات الكحولية وبدأ في السطو على المتاجر التي تبيعها. وأفاد موقع “ذا تايمز أوف إنديا” أن صاحب أحد المتاجر اشتكى من قيام قرد مدمن بترويعه هو وأصحاب المحلات الآخرين لسرقة الزجاجات، مشيراأكمل القراءة »
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