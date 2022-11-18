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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
قرد‭ ‬مدمن‭ ‬على‭ ‬الكحول في‭ ‬واقعة‭ ‬غريبة‭ ‬أصبح‭ ‬قرد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬راي‭ ‬باريلي‭ ‬الهندية‭ ‬مدمنا‭ ‬على‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬وبدأ‭ ‬في‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬المتاجر‭ ‬التي‭ ‬تبيعها‭.‬‮ ‬وأفاد‭ ‬موقع‭ “‬ذا‭ ‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إنديا‭” ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬أحد‭ ‬المتاجر‭ ‬اشتكى‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬قرد‭ ‬مدمن‭ ‬بترويعه‭ ‬هو‭ ‬وأصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬الآخرين‭ ‬لسرقة‭ ‬الزجاجات،‭ ‬مشيرا‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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