الرياضة
كرواتيا يهزم السعودية استعدادا للأسود
الركراكي طلب تسجيلات جديدة عن منافسي المنتخب فاز منتخب كرواتيا، منافس المنتخب الوطني بالجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، ضمن مونديال قطر، على نظيره السعودي بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء) بالرياض، لحساب استعداداتهما للمونديال. وجاء الهدف الوحيد للمباراة بواسطة أندريج كراماريش في الدقيقةأكمل القراءة »
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