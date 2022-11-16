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الصباح الفني

ميدو‭ ‬يساند‭ ‬الأسود‭ ‬بـ‭ “‬يالله‭ ‬يا‭ ‬أبطال‭”‬

منذ 6 ثواني
ملصق‭ ‬الأغنية‭ (‬خاص‭)‬
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬ميدو‭ ‬المصري،‭ ‬لإطلاق‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬اختار‭ ‬لها‭ ‬عنوان‭ “‬يالله‭ ‬يا‭ ‬أبطال‭” ‬لمساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬لمناسبة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ .‬ وكشف‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬المقيم‭ ‬بالمغرب،‭ ‬أن‭ ‬الأغنية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬صورها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭”‬عربون‭ ‬محبة‭ ‬ووفاء‭ ‬لأرض‭ ‬المغرب‭ ‬التي‭ ‬احتضنته،‭ ‬ودعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬للمنتخب‭أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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