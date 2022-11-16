الصباح الفني
ميدو يساند الأسود بـ “يالله يا أبطال”
يستعد الفنان ميدو المصري، لإطلاق أغنية جديدة اختار لها عنوان “يالله يا أبطال” لمساندة المنتخب المغربي لمناسبة مشاركته في مونديال قطر . وكشف الفنان المصري المقيم بالمغرب، أن الأغنية الجديدة التي صورها على شكل فيديو كليب، هي بمثابة”عربون محبة ووفاء لأرض المغرب التي احتضنته، ودعم وتشجيع للمنتخبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا