fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 18 ثانية
بريطانية‭ ‬تقرر‭ ‬العيش‭ ‬منعزلة قررت‭ ‬امرأة‭ ‬بريطانية‭ ‬ترك‭ ‬حياتها‭ ‬الهادئة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لتنتقل‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬أبعد‭ ‬جزيرة‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وتركت‭ ‬كيلي‭ ‬غرين‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬بشجاعة‭ ‬مدينة‭ ‬إيستبورن،‭ ‬شرق‭ ‬ساسكس‭ ‬وذهبت‭ ‬لتعيش‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬تريستان‭ ‬دا‭ ‬كونا،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬1500‭ ‬ميل‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬جنوب‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى