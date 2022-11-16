الصباح الفني
لقطات
بريطانية تقرر العيش منعزلة قررت امرأة بريطانية ترك حياتها الهادئة في المملكة المتحدة، لتنتقل للعيش في أبعد جزيرة نائية في العالم. وتركت كيلي غرين (32 عاما) بشجاعة مدينة إيستبورن، شرق ساسكس وذهبت لتعيش في جزيرة تريستان دا كونا، التي تقع على بعد 1500 ميل من ساحل جنوبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا