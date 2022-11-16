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اذاعة وتلفزيون

تتويج “أيور” بالرشيدية

منذ 10 ثواني
توج فيلم “أيور” للمخرجة زينب وكريم بالجائزة الكبرى لمهرجان الرشيدية السينمائي، فيما فاز “البارديات” لعادل لقليعي بجائزة لجنة التحكيم. ونال فيلم “الصحراء.. حبيبتي” للطيفة أحرار بجائزة الإخراج، في الوقت الذي نوهت لجنة التحكيم، التي ضمت فاطمة الإفريقي وإدريس اشويكة وأحمد بوغابة بفيلم “الدخول الثاني” لهناء هويدار. وأعلنتأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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