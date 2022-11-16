اذاعة وتلفزيون
تتويج “أيور” بالرشيدية
توج فيلم “أيور” للمخرجة زينب وكريم بالجائزة الكبرى لمهرجان الرشيدية السينمائي، فيما فاز “البارديات” لعادل لقليعي بجائزة لجنة التحكيم. ونال فيلم “الصحراء.. حبيبتي” للطيفة أحرار بجائزة الإخراج، في الوقت الذي نوهت لجنة التحكيم، التي ضمت فاطمة الإفريقي وإدريس اشويكة وأحمد بوغابة بفيلم “الدخول الثاني” لهناء هويدار. وأعلنتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا