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مسلسل يغيب بهلول عن مراكش
عبر الممثل هشام بهلول عن أسفه لعدم تمكنه من حضور فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، نظرا لالتزاماته الفنية ومواصلته تصوير دوره في مسلسل “إلا ضاق الحال” من إنتاج قناة “الأولى”. وكتب بهلول على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بقدر سعادتي بدعوة إدارته الكريمةأكمل القراءة »
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