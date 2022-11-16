الصباح الفني
”بستان السفاراديم” الإسرائيلية بالرباط
تحط فرقة المسرح الوطني الإسرائيلي “هبيما” الرحال، يومي 30 نونبر الجاري وفاتح دجنبر المقبل، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط لتقديم مسرحيتها الغنائية “بستان السفاراديم” لمؤلفها إسحاق نافون. وتحكي المسرحية التي تقدم لأول مرة في بلد عربي مسلم، المعيش اليومي في حي يهودي بالقدس في أوائل القرن العشرين.أكمل القراءة »
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