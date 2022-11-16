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الصباح الفني

‭”‬بستان‭ ‬السفاراديم‭” ‬الإسرائيلية‭ ‬بالرباط

منذ 21 ثانية
مشهد‭ ‬من‭ ‬المسرحية‭             (‬خاص‭)‬
تحط‭ ‬فرقة‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬الإسرائيلي‭ “‬هبيما‭” ‬الرحال،‭ ‬يومي‭ ‬30‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭ ‬وفاتح‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بالمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬لتقديم‭ ‬مسرحيتها‭ ‬الغنائية‭ “‬بستان‭ ‬السفاراديم‭” ‬لمؤلفها‭ ‬إسحاق‭ ‬نافون‭.‬ وتحكي‭ ‬المسرحية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬مسلم،‭ ‬المعيش‭ ‬اليومي‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬يهودي‭ ‬بالقدس‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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