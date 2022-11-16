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الصباح الفني

غاني‭ ‬يلهب‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني

منذ 16 ثانية
الفنان غاني (خاص)
‮«‬لو‭ ‬دوبل‭ ‬جو‮»‬‭ ‬أحدث‭ ‬عروضه‭ ‬الكوميدية‭ ‬التي‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الجمهور قدم‭ ‬الفنان‭ ‬غاني‭ ‬القباج‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬بالمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬أحدث‭ ‬عروضه‭ ‬الفكاهية‭ ‬بعنوان‭ “‬لو‭ ‬دوبل‭ ‬جو‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بتفاعل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمهوره‭.‬ وبعد‭ ‬غياب‭ ‬لفترة‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬عاد‭ ‬غاني،‭ ‬الذي‭ ‬يستقر‭ ‬حاليا‭ ‬بفرنسا،‭أكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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