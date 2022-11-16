الصباح الفني
غاني يلهب المسرح الوطني
«لو دوبل جو» أحدث عروضه الكوميدية التي تفاعل معها الجمهور قدم الفنان غاني القباج الجمعة الماضي بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط أحدث عروضه الفكاهية بعنوان “لو دوبل جو”، الذي حظي بتفاعل كبير من قبل جمهوره. وبعد غياب لفترة عن الساحة الفنية عاد غاني، الذي يستقر حاليا بفرنسا،أكمل القراءة »
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