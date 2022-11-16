وطنية
نهاية زمن الدعم الكلاسيكي للصحف
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تستعجل تقوية المقاولات الإعلامية والعناية بالعنصر البشري نبهت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إلى ضرورة مواصلة المجهودات الرامية إلى إرساء إعلام يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية، ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الهائلة على أكثر من صعيد بشكل دائم، وتمكين القطاع من المواكبة اللازمةأكمل القراءة »
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