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وطنية

‭”‬ملفات‭ ‬سوداء‭” ‬تهز‭ ‬مجالس‭ ‬ترابية

منذ 13 ثانية
تلقى‭ ‬حمزة‭ ‬بلكبير،‭ ‬مدير‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للجماعات‭ ‬المحلية‭ ‬بالنيابة،‭ ‬ملفات‭ “‬سوداء‭”‬،‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬قضائية‭ ‬صادرة‭ ‬ضد‭ ‬جماعات‭ ‬محلية،‭ ‬كلفتها‭ ‬المالية‭ ‬تساوي‭ ‬الملايير،‭ ‬بسبب‭ ‬تواطؤ‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬ومحامين‭ ‬ضد‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المنتخبة‭.‬ وعلمت‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬الوكيل‭ ‬القضائي‭ ‬للجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬لإفشال‭ ‬تواطؤ‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات‭أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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