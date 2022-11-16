وطنية
”ملفات سوداء” تهز مجالس ترابية
تلقى حمزة بلكبير، مدير المديرية العامة للجماعات المحلية بالنيابة، ملفات “سوداء”، تتعلق بأحكام قضائية صادرة ضد جماعات محلية، كلفتها المالية تساوي الملايير، بسبب تواطؤ رؤساء جماعات ومحامين ضد المصلحة العامة للمؤسسات المنتخبة. وعلمت “الصباح”، أن الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تدخل في الوقت المناسب، لإفشال تواطؤ رؤساء جماعاتأكمل القراءة »
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