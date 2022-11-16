الصباح الفني
بيت حجيب…”زاوية العيطة”
«الصباح” في ضيافة واحد من أبرز روادها وأكبر المدافعين عنها و”مرضي الوالدين” “حاجتي في كريني” قصيدة من فن العيطة بصوت الراحلة فاطنة بنت الحسين، كانت تملأ أرجاء الطابق الأول من منزل الفنان الشعبي حجيب فرحان بحي الرياض بالرباط، وتعد واحدة من بين مئات الأغاني لعدد من شيوخأكمل القراءة »
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