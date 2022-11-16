أســــــرة
احذروا الإفراط في استعمال “الشامبو”
ينصح بالاعتماد على النوع الخالي من “السلفات” والمواد الكيماوية من أكثر النصائح التي يقدمها الاختصاصيون للعناية بالشعر والحفاظ عليه من التضرر، اختيار الشامبو المناسب، والذي يوافق خصائص كل نوع من الشعر. وقال طارق باينة، خبير الشعر، إن الكثير من الأشخاص، يفشلون في اختيار الشامبو المناسب لشعرهم، وهوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا