أســــــرة
قافلة حول سرطان الثدي
نظمت منصة ” Med.ma “، أخيرا، بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة، قافلة للتحسيس حول سرطان الثدي والكشف عنه. وتطوع أكثر من 70 طبيبا ومهني الصحة، لإجراء فحوصات مجانية لفائدة حوالي 800 مستفيدة، كما وضعت وحدتان متحركتان للتخطيط بالصدى وواحدة لتصوير الثدي الشعاعي، رهن إشارة المستفيدات. واعتبرت المنصةأكمل القراءة »
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