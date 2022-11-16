أســــــرة
إطلالة بالجلد على أجواء الخريف
يجد قماش الجلد، مرة أخرى، مكانا له ضمن موضة موسم الخريف والشتاء الحالي، رغم أن بعض النساء يترددن في اعتماده، في إطلالاتهن اليومية. ويعتبر خبراء الموضة أن الملابس الجلدية، تضفي الكثير من الفخامة على الإطلالة، معتبرين أن المصممين أبدعوا في تقديم ملابس جلدية متنوعة، تناسب مختلف أشكالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا