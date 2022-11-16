أســــــرة
“إيتيكيت” الرسائل الإلكترونية
أصبحت الرسائل الإلكترونية جزءا مهما من حياة كثير من الأشخاص في شتى أقطار العالم، باعتبارها وسيلة للتواصل، خاصة في الإطار المهني، الأمر الذي يقتضي عند استعمالها التقيد بمجموعة من قواعد “الإيتيكيت”. وينصح المختصون في المجال عند اعتماد الرسالة الإلكترونية بضرورة الإلمام بقواعد كتابتها بمهنية من خلال اتباعأكمل القراءة »
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