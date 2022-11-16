أســــــرة
الشعور بالندم… عملة بوجهين
قال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح” إن الشعور بالندم يعتبر بمثابة عملة بوجهين، الأول إيجابي، والثاني سلبي. وقال علوي أمراني إنه من الطبيعي أن يشعر كل شخص منا بالندم بشأن قيامه بشيء ما، لكن لا ينبغي أن يتجاوزأكمل القراءة »
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