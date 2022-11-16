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اعتقال مهندس يسير حانة سرية
يشغل منصب مدير إقليمي للاستثمار وأمن الناظور حجز كميات من الخمور أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للناظور، أمس (الثلاثاء)، على وكيل الملك بالمدينة نفسها، أفراد شبكة يتزعمها مهندس دولة، يزاول وظيفته مسؤولا عن ملحقة المركز الجهوي للاستثمار، تورطوا في فتح حانة سرية، وبدون ترخيص، واستقبال الزبناء وبيعأكمل القراءة »
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