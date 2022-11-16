أخبار الصباح
أخبار الصباح
< خفر تسببت كوكبة من دراجات الخفر الملكي، التي تؤمن المواكب الرسمية، مساء أول أمس (الاثنين)، في حادث مأساوي نجمت عنه وفاة شخص بشارع الحسن الثاني بالرباط. وصدم أحد الدراجين الضحية غير بعيد عن مدارة "القامرة"، وأرداه قتيلا على الفور. وتسببت الواقعة في حالة استنفار قصوى، لينقلأكمل القراءة »
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