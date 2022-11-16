الأولى
قاصرون ضحايا مافيا الأشرطة الجنسية
حجز 80 ألف مقطع فيديو تم تبادلها مع شبكات أخرى قصد بيعها في “الأنترنيت المظلم” ورط اكتشاف حوالي 80 ألف مقطع فيديو لأفلام جنسية، أغلب ضحاياها قاصرون مغاربة، زعيم شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا، ما دفع هيأة المحكمة بسبتة المحتلة إلى إدانته بالسجن، ومصادرة الفيديوهات الإباحية. وقضت هيأةأكمل القراءة »
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