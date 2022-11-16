الأولى
تهريب الذهب برخصة قانونية
كشفت مصادر “الصباح” عن تورط شبكات في عمليات تهريب الذهب، باستغلال رخصة صادرة عن إدارة الجمارك والمعروفة لدى المهنيين بـ”ريجيم 10″، والتي تخول لحاملها جلب حلي ومجوهرات مصنوعة من الخارج، لترويجها بالأسواق الوطنية بعد تعشيرها وأداء الضريبة عليها، وتأكيد مكتب الصرف قانونية العملية التجارية. وأوضحت المصادر أنأكمل القراءة »
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