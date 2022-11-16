الأولى
تكوين أطباء في العلاج بـ “الكيف”
إسرائيليون وأمريكيون ينقلون تجاربهم في تقنيات الاستشفاء لزملائهم المغاربة موازاة مع تعيين رئيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وبدء تنزيل مشروع تقنين هذه النبتة، حل أطباء وخبراء من أعلى مستوى بالمغرب، من أجل تمكين الأطباء والصيادلة المغاربة من تجربتهم في العلاج بالقنب الهندي، وتقوية مداركهمأكمل القراءة »
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