الأولى
الحكومة في مهب “درونات” مسيرة
لمير: بلاغ الأصالة والمعاصرة يخفي تمردا على ميثاق الأغلبية وضعت تداعيات واقعة هجوم هشام المهاجري، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، على الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، داخل قبة البرلمان، الأغلبية أمام خطر تعليق العمل بميثاقها، بعدما خاب أمل الحلفاء في ردة فعل “البام”، الذيأكمل القراءة »
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