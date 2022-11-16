افتتاحية
أنصاف الحلول!
تمخض الجبل، فولد فأرا ميتا، ننصح بدفنه إكراما له ولنا، ودرءا لفضيحة أكبر من الأولى، حين “تسلق” نائب برلماني، ينتمي إلى تحالف الأغلبية، منصة مجلس النواب، وعاث “ردة” ضد الحكومة. فمنذ الجمعة الماضي، انتظرنا قرارا حاسما ضد العبث والتسيب السياسيين، وجوابا قاسيا عن التلاعب بالذكاء الجماعي للمغاربة،أكمل القراءة »
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