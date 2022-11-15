حوادث
الاستماع إلى دركيين وأفراد من البحرية بالناظور
التحريات همت 17 شخصا وإيقاف دركي للاشتباه في علاقته بشبكة للهجرة والمخدرات علمت “الصباح” أنه تم الاستماع إلى 11 من عناصر البحرية الملكية وستة دركيين بإقليم الناظور، في سياق التحريات حول امتدادات شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية بالمناطق الشمالية للمملكة. وقالأكمل القراءة »
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