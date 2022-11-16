وطنية
2300 مليار عائدات ضريبية للمحروقات
الزيادات المتتالية في الأسعار مكنت من تحصيل موارد إضافية تجاوزت 500 مليار ساهمت الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات في إنعاش خزينة الدولة، إذ حصلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى غاية أكتوبر الماضي، أزيد من 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم) من الضريبة الداخلية على الاستهلاك علىأكمل القراءة »
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