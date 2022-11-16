الرياضة
100 مليون مصروف جيب اللاعبين
الجامعة تتوصل بالشطر الأول من منحة المونديال توصلت جامعة كرة القدم، بدفعة أولى من منحة التأهل إلى المونديال، حددتها مصادر متطابقة في تسعة ملايير. وحسب معلومات ” الصباح”، فإن الجامعة ضمنت الحصول على 13 مليارا بمجرد ضمان المشاركة، على أن يرتفع المبلغ، حسب نتائج المنتخب في البطولة.أكمل القراءة »
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