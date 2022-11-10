الصباح الفني
احتفاء باليبوري في سلا
تحتضن مؤسسة “أبو بكر القادري”، اليوم (الخميس)، ابتداء من الخامسة، ندوة تكريمية للكاتب أحمد اليبوري، بمقر المؤسسة الكائن بشارع المسيرة ببطانة سلا. وأوضح المنظمون، في بلاغ لهم، أن هذه الندوة تأتي لمناسبة صدور آخر مؤلفات اليبوري النقدية، وأيضا للوقوف عند إسهام واحد من كبار الأدباء المغاربة،أكمل القراءة »
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