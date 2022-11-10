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الصباح الفني

احتفاء‭ ‬باليبوري‭ ‬في‭ ‬سلا

منذ دقيقة واحدة
ملصق‭ ‬اللقاء‭                     (‬خاص‭)‬
تحتضن‭ ‬مؤسسة‭ “‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬القادري‭”‬،‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الخامسة،‭ ‬ندوة‭ ‬تكريمية‭ ‬للكاتب‭ ‬أحمد‭ ‬اليبوري،‭ ‬بمقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬الكائن‭ ‬بشارع‭ ‬المسيرة‭ ‬ببطانة‭ ‬سلا‭. ‬ وأوضح‭ ‬المنظمون،‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬لهم،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬تأتي‭ ‬لمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬آخر‭ ‬مؤلفات‭ ‬اليبوري‭ ‬النقدية،‭ ‬وأيضا‭ ‬للوقوف‭ ‬عند‭ ‬إسهام‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الأدباء‭ ‬المغاربة،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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