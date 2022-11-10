اذاعة وتلفزيون
37 فيلما في مهرجان سينما المدارس بتطوان
مشاركة 30 مدرسة من 25 دولة للفوز بسبع جوائز أعلنت جمعية بدايات للفن والسينما وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان تطوان الدولي لمدارس السينما (فداك)، الذي انطلق الاثنين الماضي، ويستمر إلى بعد غد (الجمعة). وقالت إدارة المهرجان إنه من بين 2269 فيلما توصلت بهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا