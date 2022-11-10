اذاعة وتلفزيون
لزرق وذكريات “استوديو دوزيم”
اختارت الفنانة أسماء لزرق استعادة بعض ذكريات مشاركتها في برنامج اختيار المواهب الغنائية “استوديو دوزيم”، مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وقالت لزرق في رسالة إلى متابعيها “من منكم يتذكر مشاركتي في “استوديو دوزيم”، وأدائي لأغنية “أتحدى العالم”. وأرفقت لزرق تعليقها بأداء الأغنية ذاتها، التي حظيت بإعجابأكمل القراءة »
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