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وطنية

تبادل‭ ‬معطيات‭ ‬لرصد‭ ‬الغش‭ ‬الضريبي

منذ دقيقة واحدة
تنسيق‭ ‬بين‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للضرائب‭ ‬وإدارات‭ ‬عمومية‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬استرجاع‭ ‬900‭ ‬مليار تنسق‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للضرائب‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬والهيآت‭ ‬العمومية،‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تهم‭ ‬الملزمين‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬تضمن‭ ‬مقترحا‭ ‬يقضي‭ ‬بالتنصيص‭ ‬على‭ ‬إمكانيات‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬الضرائب‭ ‬وباقي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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