وطنية
تبادل معطيات لرصد الغش الضريبي
تنسيق بين المديرية العامة للضرائب وإدارات عمومية يمكن من استرجاع 900 مليار تنسق المديرية العامة للضرائب مع عدد من الإدارات والهيآت العمومية، التي تتوفر على قاعدة بيانات تهم الملزمين. وأفادت مصادر أن مشروع قانون المالية تضمن مقترحا يقضي بالتنصيص على إمكانيات تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب وباقيأكمل القراءة »
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