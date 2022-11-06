حموشي يكافئ أبناء موظفي الشرطة المتفوقين بمنح مالية

أشرف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، على حفل تسليم المكافآت والحوافز والمنح المالية، المقدمة للمتوجات والمتوجين من أبناء أسرة الأمن الوطني الذين حصلوا على أعلى المعدلات السنوية في الامتحانات الدراسية.

وحرص عبد اللطيف حموشي على مشاركة أبناء وبنات أسرة الأمن الوطني فرحتهم بالتتويج في مسارهم الدراسي، في حفل بهيج نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بقاعة “با احنيني” بالرباط، زوال اليوم (الأحد)، بمناسبة تخليد الذكرى السنوية للمسيرة الخضراء المظفرة.

وسلّم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المنح والحوافز المالية للمتوجات والمتوجين، والذين بلغ عددهم خمسين مستفيدا، من بينهم 24 حصلوا على منحة مالية سنوية قدرها عشرة آلاف درهم تستمر لخمس سنوات من التعليم العالي والجامعي، في حين حصل 24 مستفيدا ممّن نجحوا في امتحانات الباكالوريا بمعدلات مرتفعة على مكافآت مالية تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم لكل متفوق ومتفوقة.

وأشاد عبد اللطيف حموشي بالتلاميذ والطلبة المتفوقين من أسرة الأمن الوطني، وحثهم على مزيد من التحصيل والتعلم باعتبارهما مناط النجاح في المسار الدراسي والحياة بصفة عامة، كما حفزهم على المضي قدما في دراساتهم العليا ورفع سقف النجاحات عاليا، لأن ذلك هو أحسن عطاء ومكرمة يمكن أن يقدموها لآبائهم وأمهاتهم من نساء ورجال الشرطة الذين يضحون من أجلهم ومن أجل صون الأمن العام، آناء الليل وأطراف النهار.

وحضر فعاليات هذا الحفل جميع مدراء الإدارة المركزية للأمن الوطني، ووالي أمن الرباط، ورئيس ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، علاوة على أولياء أمور الطلبة والتلاميذ المتفوقين، والذين تم تتويجهم خلال هذا الحفل.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أعلنت في السنوات الأخيرة عن تخصيص مكافآت ومنح مالية سنوية لفائدة أبناء وبنات الأمن الوطني، المتفوقات والمتفوقين في المسار الدراسي والتعليمي، وذلك كجزء من منظومة الخدمات الاجتماعية التي أقرها عبد اللطيف حموشي لفائدة أسرة الأمن الوطني.