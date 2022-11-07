الصباح السياسي
طغيان الطابع الإجرائي
الغنبوري نبه إلى غياب إجراءات موازية ضامنة لنجاح وديمومة أوراش حكومية مهمة حذر علي الغنبوري، منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي،من طغيان الطابع التدبيري والإجرائي على عمل القطاعات الوزارية، ما يمكن أن يسيء مستقبلا إلى مسار إرساء الإصلاحات الهيكلية التي حملها التصريح الحكومي، مسجلا غياب إجراءات موازيةأكمل القراءة »
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