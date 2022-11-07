مقالات الرأي
طوطو و”الراب” و”الحشيش”
النجاح لا يتجلى في الثراء ونسب المشاهدة بل يحسب بالعمل النافع والدور الذي يلعبه الفرد في الحياة عبد الرزاق الحجوي في نشاطه التواصلي مع وسائل الإعلام، لمح مغني “الراب” طوطو أن مستويات عطائه مرتبط بتناول مخدر الحشيش، وبرر بأنه يباع عند “الدورة” فقط، وهو ما سيستقر عميقاأكمل القراءة »
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