وطنية
الصيادلة والأطباء ينتفضون على لقجع
لحبابي: نرفض رفع الضريبة من 10 في المائة إلى 20 والاقتطاع من المنبع إهانة انتفض الصيادلة وأطباء القطاع الحر وأطباء الأسنان بالقطاع الحر، ضد التدابير التي أعلنتها الحكومة، في مشروع القانون المالي 2023، بشأن الالتزامات الضريبية للمهن الحرة. وأعلنت ثلاث هيآت تمثل كنفدرالية نقابات الصيادلة والنقابة الوطنيةأكمل القراءة »
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