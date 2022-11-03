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وطنية

الصيادلة‭ ‬والأطباء‭ ‬ينتفضون‭ ‬على‭ ‬لقجع‭ ‬

منذ دقيقتين
صيادلة‭ ‬في‭ ‬وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬سابقة‭           (‬أرشيف‭)‬
لحبابي‭: ‬نرفض‭ ‬رفع‭ ‬الضريبة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬والاقتطاع‭ ‬من‭ ‬المنبع‭ ‬إهانة انتفض‭ ‬الصيادلة‭ ‬وأطباء‭ ‬القطاع‭ ‬الحر‭ ‬وأطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬بالقطاع‭ ‬الحر،‭ ‬ضد‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬الحكومة،‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المالي‭ ‬2023،‭ ‬بشأن‭ ‬الالتزامات‭ ‬الضريبية‭ ‬للمهن‭ ‬الحرة‭.‬ وأعلنت‭ ‬ثلاث‭ ‬هيآت‭ ‬تمثل‭ ‬كنفدرالية‭ ‬نقابات‭ ‬الصيادلة‭ ‬والنقابة‭ ‬الوطنية‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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