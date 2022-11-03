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نصائح

منذ 30 ثانية
‭ ‬غيرة ينصح‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬التربية‭ ‬الآباء‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بمشاعر‭ ‬الطفل‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬ولادة‭ ‬المولود‭ ‬الجديد،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬حالته‭ ‬النفسية،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تثير‭ ‬بداخله‭ ‬مشاعر‭ ‬غيرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الأخ‭ ‬الأصغر،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الكراهية‭ ‬والإيذاء‭ ‬إذا‭ ‬تمت‭ ‬الاستهانة‭ ‬بها‭.أكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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