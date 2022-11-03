أســــــرة
نصائح
غيرة ينصح المختصون في التربية الآباء بالاهتمام بمشاعر الطفل الأول بعد ولادة المولود الجديد، من أجل الحفاظ عليه، والعمل على استقرار حالته النفسية، حتى لا تثير بداخله مشاعر غيرة قوية من الأخ الأصغر، والتي من الممكن أن تزيد إلى حد الكراهية والإيذاء إذا تمت الاستهانة بها.أكمل القراءة »
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