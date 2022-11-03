وطنية
لجان تتعقب روائح البيضاء
لم تتوصل سلطات البيضاء والمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، إلى مصدر الروائح التي خنقت البيضاويين في الأيام الأخيرة، ففي وقت كانت أصابع الاتهام تشير إلى مطرح النفايات الذي يشرف عليه المجلس، تبين أنه «بريء» من الروائح المنبعثة، ما دفع إلى البحث عن مصادر أخرى محتملة لتلك الروائح التيأكمل القراءة »
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