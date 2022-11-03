اذاعة وتلفزيون
“The Playlist” على “نتفليكس”
عرضت منصة “نتفليكس” مسلسل “The Playlist” (قائمة التشغيل)، السويدي البريطاني، الذي يستند إلى قصة حقيقية. ويحكي المسلسل، عبر ست حلقات، عن كيفية تأسيس منصة “سبوتيفاي” للموسيقى في استوكهولم في 2006، في الفترة ذاتها التي تعرض فيها موقع “The Pirate Bay” للمحاكمة والملاحقة القضائية، بسبب انتهاكه قوانين حقوقأكمل القراءة »
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