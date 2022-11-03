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أســــــرة

الطفل‭ ‬الوحيد‭… ‬دلال‭ ‬وشدة

منذ 41 ثانية
يجب‭ ‬شرح‭ ‬عدة‭ ‬قيم‭ ‬له‭   (‬خاص‭)‬
المختصون‭ ‬في‭ ‬التربية‭ ‬ينصحون‭ ‬بتشجيعه‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراراته‭ ‬وحده قد‭ ‬يختار‭ ‬بعض‭ ‬الآباء‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬طفل‭ ‬واحد،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬أخرى‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬صحية‭ ‬منعت‭ ‬من‭ ‬إنجاب‭ ‬شقيق‭ ‬له،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬حياته‭ ‬تختلف‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬عن‭ ‬أقرانه‭ ‬ممن‭ ‬لهم‭ ‬أشقاء‭.‬ ‭ ‬ويقول‭ ‬المختصون‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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