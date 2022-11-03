أســــــرة
الطفل الوحيد… دلال وشدة
المختصون في التربية ينصحون بتشجيعه على اتخاذ قراراته وحده قد يختار بعض الآباء أن يكون لهم طفل واحد، بينما في حالات أخرى يكون ذلك بسبب ظروف صحية منعت من إنجاب شقيق له، ما يجعل حياته تختلف بعض الشيء عن أقرانه ممن لهم أشقاء. ويقول المختصون فيأكمل القراءة »
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