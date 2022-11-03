الرياضة
ميلانو يرصد 30 مليون أورو لزياش
أعلن حكيم زياش، لاعب المنتخب الوطني المغربي، رغبته في مغادرة فريقه الحالي تشيلسي الإنجليزي، والانتقال إلى ميلانو الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكشفت صحف إيطالية أن ميلانو الإيطالي اقترب من حسم صفقة انتقال زياش إليه، على أن يستفيد من فترة إعارة إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري،أكمل القراءة »
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