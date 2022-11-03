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أســــــرة

التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬لصداقات‭ ‬الأزواج

منذ دقيقة واحدة
ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تجاربهم‭ ‬ناجحة‭           (‬خاص‭)‬
علوي‭ ‬أمراني‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تدخلها‭ ‬في‭ ‬أمورهم‭ ‬الخاصة شدد‭ ‬مهدي‭ ‬علوي‭ ‬أمراني،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬السلوكي‭ ‬المعرفي‭ ‬والعلاج‭ ‬الأسري‭ ‬النسقي،‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬اختيار‭ ‬الأزواج‭ ‬لأصدقائهم‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تدخلهم‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬وتأثيرهم‭ ‬سلبا‭ ‬عليها‭.‬ ‭”‬لا‭ ‬يعني‭ ‬الزواج‭ ‬إلغاء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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