أســــــرة
التأثيرات السلبية لصداقات الأزواج
علوي أمراني قال إنه ينبغي الحرص على عدم تدخلها في أمورهم الخاصة شدد مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي، ل”الصباح” على أهمية اختيار الأزواج لأصدقائهم وحرصهم على عدم تدخلهم في حياتهم الخاصة وتأثيرهم سلبا عليها. ”لا يعني الزواج إلغاء مجموعة من العلاقاتأكمل القراءة »
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