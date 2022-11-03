مجتمع
1.3 مليار للأوراق والأقلام بالبيضاء
بذخ في اختيار مقرات العمل وتبذير المال العام في مواد سريعة الاستهلاك تبالغ شركات للتنمية المحلية، مكلفة بإنجاز مشاريع لفائدة جماعة البيضاء، في تضخيم مصاريف الاستغلال، رغم الانخفاض الكبير الذي يمس بنية المداخيل، خصوصا في السنوات الأخيرة، التي تزامنت مع أزمة كوفيد19. وحسب وثيقة حصلت عليها “الصباح”،أكمل القراءة »
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