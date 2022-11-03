الرياضة
مدرب كرواتيا يعلن قائمة 34 لاعبا
أعلن زلاتو داليتش، مدرب المنتخب الكرواتي عن قائمة بأسماء 34 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبل. وضمت اللائحة معظم الأسماء البارزة نظير نجم ريال مدريد لوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش وماثيو كوفاسيتش ومارسيلو بروزفيتش وجوزيبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا