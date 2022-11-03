مجتمع
السطو على هبة ملكية لأسرة شهيد
الداخلية تحقق في استيلاء برلماني على أرض في ملكية أرملة طيار في القوات المسلحة الجوية قرر مجلس جماعة بتراب إقليم الرشيدية عقب دورة استثنائية وبإجماع أعضائه، تحريك المسطرة القضائية ضد اختلالات خطيرة ارتكبها الرئيس السابق، متهمين إياه بالاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات والسطوأكمل القراءة »
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