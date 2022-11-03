مجتمع
47 مليارا لموظفي المالية
أشرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على توقيع عقد برنامج مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية، وميثاق تنزيل النموذج الاقتصادي المرافق للإستراتيجية الاجتماعية للمؤسسة الممتدة على مدى ثلاث سنوات (2023-2025). وتضمن العقد تخصيص غلاف مالي تقديري يصل إلى 473 مليون درهم على مدى ثلاث سنواتأكمل القراءة »
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