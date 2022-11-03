مجتمع
الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي بنور
استفادت حوالي 250 امرأة، أخيرا، من خدمات حملة طبية، أشرفت عليها جمعية أطباء سيدي بنور، بمشاركة مصحة الساحل للأنكولوجيا ومركز النصر للتشريح وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بسيدي بنور، بالمركز المرجعي للرصد المبكر، للا سلمي بسيدي بنور، همت الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم.أكمل القراءة »
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