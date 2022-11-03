اذاعة وتلفزيون
“السلعة” في القاعات
فيلم لنصرات يكشف رحلة هروب من معاناة نحو أخرى يعرض المخرج محمد نصرات، في القاعات السينمائية ابتداء من 23 نونبر الجاري، أحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “السلعة”. ويعرف الفيلم مشاركة مجموعة من الأسماء، منها فاطمة الزهراء الأحرش وكمال كاظيمي، وعادل أباتراب وإدريس الروخ وعبد النبيأكمل القراءة »
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